Третий месяц спокойствия. За счет чего гривна сохраняет стабильность и что будет с курсом до конца марта

Растущий объем предложения валюты на наличном рынке и грядущие изменения монетарной политики НБУ обеспечат крепкий курс в пределах 38 грн/долл.

Наличный курс держится в диапазоне 38-38,7 грн/долл. Причем, в период с 5 по 26 марта курс ни разу не превышал отметку в 39 грн/долл., а с 20 марта явно прослеживается тенденция движения к нижней границе в 38 грн/долл. Достаточное предложение валюты от продавцов, активизация экспортеров и монетарные нововведения, которые произойдут в начале апреля, обеспечат валютному рынку стабильность как минимум на ближайшие недели две, а то и на месяц.

"Судя по всему, снижение может продолжиться. И не исключено, что наличный курс остановится на отметке 38 грн/долл. ", – прогнозирует Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.

Изменение курса валют на наличном рынке, UAH/USD

По данным Finance.ua

Продавцы уверенно выдавливают спрос на валюту

Как рассказали опрошенные delo.ua аналитики, гривна сохраняет устойчивость благодаря нескольким факторам. С одной стороны, это приток валюты от населения, которое обналичивает депозиты, оформленные под покупку безналичных долларов и евро.

"Кроме этого, на опережение начали продавать валюту банки, у которых накопились объемы в пределах лимитов, разрешенных на продажу Нацбанком, и которые не хотели упускать маржу, сужающуюся по мере сближения безналичного курса и наличного. Это тоже коренным образом изменило спрос и предложение на наличном рынке", – объясняет Юрий Гриненко.

Банки, пытаясь снизить нагрузку на обязательные резервы под средства на расчетных счетах ( новые нормы резервирования вступили в силу 11 марта – ред.), во второй половине марта начали повышать ставки по депозитам, что позволило отвлечь свободную гривну с текущих счетов и снизить спрос на валюту со стороны населения.

На безналичном рынке также наблюдается активизация продавцов. Основную "кассу" на межбанке делают аграрии. Они уже начали весеннюю посевную кампанию и для того, чтобы была возможность ее финансировать, продают валюту. По данным НБУ, среднедневной объем продажи безналичной валюты на межбанковском рынке в марте составляет в среднем 205 млн долл.

"Немаловажную роль сыграли жесткая монетарная политика НБУ и решения контролирующих органов, которые ограничили потребности в наличной валюте для обеспечения серого и черного рынков", – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В частности, речь о блокировке схемы по уходу от налогообложения через рынок азартных игр при участии банков, а также о запрете прямого ввода и вывода средств на/с кошельков криптовалютных бирж.

Новая монетарная политика – новый курс

В апреле добавится еще один фактор, который будет сдерживать девальвацию гривны. Это изменение монетарной политики НБУ. Напомним, что с 7 апреля Нацбанк вводит для банков новый депозитный сертификат с доходностью, которая равна учетной ставке. То есть, 25%. Но банки смогут вкладывать деньги в этот сертификат при условии, что они выполнят требования Нацбанка к формированию депозитного портфеля физлиц. Иными словами, идея НБУ заключается в том, чтобы банки активнее привлекали деньги населения на срочные счета (что будет прямо коррелировать с ростом депозитных ставок), что в свою очередь снизить потенциальное давление на валютный курс.

"Изменение дизайна монетарной политики будет стимулировать банки привлекать как можно больше длинных гривневых депозитов от населения. Это сделает менее привлекательными сбережения в валюте и, как результат, подтолкнет клиентов-физлиц избавляться от нее переводя сбережения в гривну", ­– считает Юрий Гриненко.

По состоянию на 1 февраля 2023 года, доля срочных средств населения в банках составляла чуть более 36% .

Межбанковский рынок, тем не менее, будет оставаться дефицитным. Поэтому без интервенций со стороны Нацбанка он пока обойтись не может. Причем, на неделе 20-24 марта НБУ увеличил объемы продажи валюты почти до полумиллиарда долларов. В целом, в период с 1 января по 24 марта НБУ продал на межбанке 6,9 млрд долл., а выкупил – 61 млн долл.

Объемы валютных интервенций НБУ

Период Продажа валюты, млн долл. Покупка валюты, млн долл. 27.02-03.03.23 289,4 6,6 06.03-10.03.23 280,3 2,4 13.03-17.03.23 376,2 0,0 20.03-24.03.23 495,5 0,0

Но эксперты относятся к такой распродаже резервов довольно спокойно. По их словам, повода для беспокойства нет. Тем более, что объемы международной помощи исправно поступают в Украину. Во время заседания правительства 21 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что один лишь Евросоюз с начала года перечислил нашему государству 4,7 млрд грн. Тогда же НБУ заявил о предварительной договоренности с МВФ о новой программе финансирования сроком на 4 года объемом 15,6 млрд долл.

"Запаса прочности в золотовалютных резервах хватает, и партнеры пока не демонстрируют сигналы в отношении изменения объемов и темпов анонсированной помощи. В свою очередь, предоставленное нерезидентам право на репатриацию полученного купонного дохода от инвестиций в украинские ОВГЗ, свидетельствует о намерениях усилить приток иностранного капитала в украинские бонды. В целом такие осторожные шаги по либерализации рынка достаточно обнадеживающие и позитивные", – считает Андрей Шевчишин.