Путь к валютной либерализации. Зачем НБУ меняет дизайн монетарной политики и как это повлияет на доходность депозитов

Во время брифинга 16 марта глава НБУ Андрей Пышный сделал важное заявление : с 7 апреля регулятор введет ряд мер, которые должны стимулировать банки поднимать ставки по гривневым депозитам для физлиц. Это нужно для того, чтобы "сковать" свободные средства населения и избежать ажиотажного спроса среди граждан на инвалюту.

Нацбанк готовится к либерализации на валютном рынке, поэтому ему предстоит создать ситуацию, которая бы исключала любое сотрясение. Проще говоря, НБУ хочет стимулировать граждан вкладывать деньги на депозит, чтобы они не могли после будущих валютных послаблений массово скупать иностранную валюту. С другой стороны, без новых административных инструментов Нацбанка этого не добиться.

Банки будут зарабатывать на депсертификатах еще больше, однако при одном условии

Мероприятия, которые анонсировал Пышный, будут касаться, прежде всего, нового порядка работы с депозитными сертификатами. Это краткосрочный пассивный инструмент, благодаря которому банки (прежде всего крупные) нарастили ликвидность и потеряли желание привлекать средства населения.

Проблема с такими депсертификатами в системе давно известна. Поскольку те имеют высокую доходность в 23% (формула: -2 п.п. от учетной ставки, которая составляет в 25%), банки крайне неохотно занимаются кредитованием. Тем более, в условиях войны, когда риски невозврата долгов слишком высоки.

К примеру, в 2021 году украинская банковская система смогла почти полностью расчистить резервы (их объем составил всего 3,4 млрд грн) и при этом получить 77,4 млрд грн прибыли. За 2022 год сектор накопил в резервах 119 млрд грн, уровень NPL (неработающих долгов) вырос почти до 40%, а прибыль банков сократилась в три раза. Потому новых кредитов все меньше.

Нацбанк решил принять дополнительные меры, чтобы переориентировать банки на непосредственно банковскую деятельность, внеся в формулу коррективы, но не снижая самой ключевой ставки. На профессиональном языке это называется редизайном монетарной политики.

"Такие меры будут стимулировать банки к привлечению срочных депозитов населения в национальной валюте, что снизит риски для валютного рынка и международных резервов на этапе смягчения валютных ограничений", – говорит Пышный.

Первый шаг состоит в введении регулятором для банков депозитного сертификата (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки (25%). Но возможность вкладывать деньги в этот сертификат будет прямо коррелировать с объемом сформированного банком портфеля гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев и успешности наращивания объема депозитов.

Окончательные параметры этих инструментов НБУ должен утвердить в начале апреля после обсуждения с банками. Но логика ясна уже сейчас: привлекай побольше депозитов от населения, и получишь выгодные условия на размещение денег в ДС.

Второй шаг – ставка по ДС овернайт снизится с 23 до 20%. Речь идет о случаях, когда банк размещает "лишние" средства на ДС НБУ в конце рабочего дня, а к утру следующего дня они вместе с начисленными процентами возвращаются банку на расчетный счет.

"С одной стороны, банки привлекают средства населения, а с другой – вкладывают их в государственные облигации, зарабатывая на разнице ставок. Это как раз один из инструментов избегания эмиссионного финансирования госбюджета, о котором часто говорят в НБУ", – отметил в комментарии delo. ua финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Шаги регулятора действительно логичны. Проблема только в том, что население в текущей кризисной ситуации не слишком чувствительно к улучшению условий депозитов. Граждане желают иметь доступ к деньгам в любой момент, поэтому в банки не спешат.

Нацбанк продолжает прикрывать банковские махинации

Третий шаг, который анонсировал НБУ: с 11 мая льготные обязательные резервы для банков по срочным средствам на счетах физлиц будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев. В этом случае НБУ принимает меры против ряда банковских махинаций.

Каждый банк, учитывая объем депозитного портфеля, должен сформировать под него резерв, установленный НБУ. Но случается так, что банк, желая урезать объем столь обязательного резерва, выдает текущий депозит формально за длинный, норма резервирования по которому льготная.

Классический пример – банк, "манипулируя" отчетностью (что интересно, это не нарушение закона), заключает депозитный договор на год, но фактически клиент снимает с депозита средства, когда пожелает.

"Здесь, между прочим, речь идет не только, скажем, о "Копилке" Приватбанка. Многие банки это используют. Это просто интересный механизм, который можно иначе урегулировать. Оставить банкам такую возможность, но по-другому проводить средства по балансу", - убежден. Шевчишин.

Главная же цель НБУ состоит в том, чтобы подтолкнуть банки привлекать от населения побольше долгосрочных гривневых депозитов, немного прижав интерес граждан к "мертвым" деньгам на расчетных счетах.

Директор компании ProFin Consulting Вадим Березовик в этом контексте вполне к месту напомнил, как недавно в США произошло наибольшее после кризиса 2008 года банкротство банка – Silicon Valley Bank, одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенного в Калифорнии.

"У Silicon Valley Bank произошел классический разрыв ликвидности. Все держали там свои остатки на текущих или очень коротких счетах. Как только началась какая-то паника, за несколько дней банка нет. И это один из крупнейших банков в американской экономике", – добавляет он.

Поэтому, в частности, НБУ и побуждает банки грамотно управлять своей ликвидностью, чтобы в случае паники финансовая система не начала сыпаться.

Либерализация валютного рынка уже скоро. Но нужно подготовиться

В упомянутой речи на брифинге Андрей Пышный упомянул также о подготовке к "смягчению валютных ограничений". Дискуссия по этому вопросу в экспертной среде ведется уже давно. Как убеждены финансисты, валютная либерализация необходима, прежде всего, для привлечения иностранных инвесторов.

Например, есть большая потребность в деньгах зарубежных кредиторов для покупки облигаций внутреннего государственного займа для финансирования госбюджета. Не зря в тот же день Пышный анонсировал предстоящее решение о разрешении нерезидентам выводить заработанные на ОВГЗ средства. Напомним: еще в мае 2022 года НБУ изменил валютные ограничения и сообщил, что нерезиденты смогут выводить без каких-либо ограничений поступления от погашения ОВГЗ и купонные доходы, однако только по бумагам, погашаемым после 1 апреля 2023 года.

"Я не думаю, что это сигнал, что НБУ станет отвязывать официальный курс. Но надо запускать иностранцев, чтобы они возобновили покупку ОВГЗ. Нельзя их приглашать и не давать возможности "выходить", – говорит Шевчишин.

Именно иностранные инвесторы и граждане станут, согласно прогнозам Нацбанка, двумя дополнительными источниками пополнения казны, что переведет финансирование дефицита госбюджета на вполне рыночные условия.

"Эмиссионного финансирования госбюджета не будет. Его заменят активизация внутреннего рынка заимствований, прежде всего за счет ликвидности, которая есть у банков, а также приток международного финансирования и помощи", – пообещал Андрей Пышный.