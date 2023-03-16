НБУ взявся за крупні банки, аби вони підвищували ставки по депозитах. Корегує монетарну політику

В Нацбанку нарешті помітили небажання крупних банків підвищувати ставки по депозитах. Ці фінустанови не мають такої потреби, бо отримують чудовий прибуток, накопичують ліквідність через депозитні сертифікати (ДС) НБУ, дохідність по яких складає 23% (розмір облікової ставки 25% мінус 2%). Тому в регуляторі заявили про рішення скоригувати 7 квітня дизайн монетарної політики.

Іншими словами, Нацбанк, борючись з інфляцією, сам дав крупним банкам можливість накопичити ліквідність неринковим, неконкурентним, як висловлюється голова НБУ Андрій Пишний, шляхом, а тепер приймає заходи, щоб ці крупні установи зрівнялись в умовах по наданню депозитів з дрібними банками, нарощуючи ставки.

Невеликі банки почали підвищувати депозитні ставки раніше, оскільки треба було десь брати кошти і виконувати нові вимоги НБУ по резервуванню, які "обрізали" зайву ліквідність в системі. Крупні банки у цьому сенсі почувалися незрівнянно вільніше.

"Банки, які найактивніше підвищували ставки впродовж останніх місяців, змогли поліпшити строкову структуру депозитної бази. Однак у найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції", – каже Пишний.

Відповідно, констатує голова НБУ, у результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. А це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень.

Корекція дизайну монетарної політики полягає, по-перше, в запровадженні тримісячного ДС під фіксовану ставку на рівні облікової. Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів.

"Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Детальні параметри участі банків у зазначеному тендері будуть оголошені банкам до 6 квітня 2023 року. Національний банк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року", – зазначають в НБУ.

По-друге, в регуляторі прийняли рішення знизити ставки за ДС овернайт (надається на найкоротший термін – до наступного робочого дня) до 20%. Крім того, з 11 травня 2023 року пільгові обов’язкові резерви за строковими коштами на рахунках фізичних осіб поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

Відмітимо, що питання зміни дизайном політики регулятора було якраз одним із тих, які ми ставили під час інтерв’ю з першою заступницею голови НБУ Катерині Рожковій.