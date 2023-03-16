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Финансы
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НБУ взялся за крупные банки, чтобы они повышали ставки по депозитам. Корректирует монетарную политику

НБУ взялся за крупные банки, чтобы они повышали ставки по депозитам. Корректирует монетарную политику

В Нацбанке наконец-то заметили нежелание крупных банков повышать ставки по депозитам. Эти финучреждения в этом так не нуждаются, поскольку получают отличную прибыль, накапливают ликвидность через депозитные сертификаты (ДС) НБУ, доходность по которым составляет 23% (размер учетной ставки 25% минус 2%). Поэтому в регуляторе заявили о решении скорректировать 7 апреля дизайн монетарной политики.

Другими словами, Нацбанк, борясь с инфляцией, сам дал крупным банкам возможность накопить ликвидность нерыночным, неконкурентным, как выражается глава НБУ Андрей Пышный, путем, а теперь принимает меры, чтобы эти крупные учреждения сравнялись в условиях по предоставлению депозитов с мелкими банками, наращивая ставки.

Небольшие банки начали повышать депозитные ставки раньше, поскольку нужно было где-то брать средства и выполнять новые требования НБУ по резервированию, которые "обрезали" излишнюю ликвидность в системе. Крупные банки в этом смысле чувствовали себя несравненно свободнее.

"Банки, наиболее активно повышавшие ставки на протяжении последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы. Однако в крупнейших банках, в частности, пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции", – говорит Пышный.

Соответственно, констатирует глава НБУ, что в результате значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах. А это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при дальнейшем смягчении административных ограничений.

Коррекция дизайна монетарной политики заключается, во-первых, во внедрении трехмесячного ДС под фиксированную ставку на уровне учетной. Возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей.

"Проведение первого количественного тендера по размещению ДС сроком до трех месяцев запланировано на 7 апреля 2023 года. Подробные параметры участия банков в указанном тендере будут объявлены банкам до 6 апреля 2023 года. Национальный банк планирует использовать этот инструмент как минимум в течение года", - отмечают в НБУ. .

Во-вторых, в регуляторе приняли решение снизить ставки по ДС овернайт (предоставляется на кратчайшие сроки – до следующего рабочего дня) до 20%.

Отметим, что вопрос изменения дизайном политики регулятора был как раз одним из тех, которые мы задавали во время и интервью с первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

Автор:
Максим Беркаль