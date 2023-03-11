У США сталося найбільше після кризи 2008 року банкрутство банку: що стало причиною

У США сталося найбільше після кризи 2008 року банкрутство банку. Лопнув Silicon Valley Bank ("Банк Кремнієвої долини") - один із ключових кредиторів для технологічних стартапів, розташований у Каліфорнії.

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Про це пише New York Times.

Зазначається, що банківські регулятори Каліфорнії закрили Silicon Valley Bank, у п’ятницю та призначили Федеральну корпорацію страхування вкладів (FDIC) розпорядником для подальшого розпорядження його активами.

Розташований у Санта-Кларі банк був 16-м за величиною в США на кінець минулого року з активами близько 209 мільярдів доларів.

Як зауважує видання, проблеми в Silicon Valley Bank назрівали вже більше року. Заснований у 1983 році, він тривалий час був основним кредитором для стартапів.

Але банк придбав величезну кількість облігацій якраз перед тим, як рік тому Федеральна резервна система почала підвищувати відсоткові ставки. Це не мало б значення, якби клієнти банку не вимагали повернення своїх грошей. Однак через те, що потік фінансування стартапів сповільнився одночасно зі зростанням відсоткових ставок, клієнти почали знімати дедалі більше грошей.

Намагаючись залучити капітал, щоб компенсувати втечу депозитів, банк втратив 1,8 мільярда доларів на казначейських облігаціях.

Крах Silicon Valley Bank стався через два дні після того, як він обмежив зняття коштів, а "різке падіння вартості його інвестиційних активів потрясло Уолл-стріт та вкладників".

Після цього інвестори почали скидати акції банків-аналогів – First Republic, Signature Bank та Western Alliance.

"Фінансова лихоманка, схоже, поширилася на банківський сектор, що спонукало міністра фінансів Джанет Йеллен публічно запевнити інвесторів у тому, що банківська система стійка", - пише видання.

Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році, характерної події, яка спровокувала фінансову кризу, яка роками стримувала економіку.

Відтоді регулюючі органи встановили більш суворі вимоги до капіталу для банків США, щоб гарантувати, що крах окремих банків не завдасть шкоди ширшій фінансовій системі та економіці.

Головний офіс і всі філії Silicon Valley Bank знову відкриються 13 березня , і всі застраховані вкладники отримають повний доступ до своїх застрахованих вкладів не пізніше ранку понеділка.

Але станом на кінець 2022 року 89% депозитів банку на 175 мільярдів доларів були незастрахованими, і їхню долю ще належить визначити.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, які побажали залишитися анонімними, оскільки деталі є конфіденційними, FDIC на вихідних намагається знайти інший банк, який би захотів об’єднатися з Silicon Valley Bank. Незважаючи на те, що FDIC сподівається здійснити таке злиття до понеділка, щоб захистити незабезпечені депозити, жодна угода не гарантована, додали джерела.

Зазначимо, Федеральна резервна система США 1 лютого знову підвищила базову процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних — і запевнила, що буде й надалі це робити у рамках своєї боротьби з інфляцією.