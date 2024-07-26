Meta очікує перший антимонопольний штраф від ЄС: в чому звинувачують компанію

Meta Platforms може зіткнутися з першим антимонопольним штрафом від Європейської комісії через зв'язок служби секретної реклами Facebook Marketplace із соціальною мережею Facebook, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісія розпочала цей крок більше ніж півтора року тому, звинувативши Meta у наданні свого сервісу реклами Facebook Marketplace несправедливої переваги, об'єднавши його з соціальною мережею Facebook.

Комісія також стверджує, що Meta зловживала своїм домінуванням, нав'язуючи несправедливі умови торгівлі конкуруючим службам онлайн-реклами, які рекламуються у Facebook або Instagram.

Meta може зіткнутися зі штрафом у розмірі 13,4 мільярда доларів, що становить 10% її світового доходу за 2023 рік, хоча санкції ЄС зазвичай набагато нижчі за цю межу. Офіційне рішення Комісії очікується у вересні або жовтні, до того як голова антимонопольного комітету ЄС Маргрете Вестагер залишить свою посаду у листопаді.

Прес-секретар Meta Метт Поллард заявив, що "заяви Європейської комісії є безпідставними" і що компанія продовжує конструктивну співпрацю з регуляторними органами, щоб продемонструвати, що їхні інноваційні продукти сприяють споживачам і конкурентоспроможності.

Минулого року Meta намагалася врегулювати розслідування ЄС, обмеживши використання рекламних даних конкурентів для Facebook Marketplace, але ця поступка була відхилена. Аналогічну пропозицію прийняв регулятор конкуренції Великобританії.

Цього місяця Комісія також звинуватила Meta у недотриманні нових технічних правил через нещодавно запроваджену рекламну модель "за оплату або згоду", запущену в листопаді.

Це розслідування є частиною ширшого зусилля ЄС з посилення контролю за великими технологічними компаніями та забезпечення справедливої конкуренції на цифрових ринках.

Додамо, Європейська рада із захисту даних (EDPB) вирішила поширити запроваджену Норвегією заборону на таргетовану рекламу у Facebook та Instagram на всі країни ЄС і Європейську економічну зону.

Окрім цього, в Євросоюзі набуває чинності закон про цифрові послуги (DSA), аби йому слідувати компанія Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в своїх соцмережах Instagram та Facebook.Наразі користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.