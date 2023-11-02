У ЄС заборонять таргетовану рекламу у Facebook та Instagram

Європейська рада із захисту даних (EDPB) вирішила поширити запроваджену Норвегією заборону на таргетовану рекламу у Facebook та Instagram на всі країни ЄС і Європейську економічну зону.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 27 жовтня EDPB прийняв термінове обов'язкове до виконання рішення накласти заборону на обробку персональних даних для таргетованої реклами в усій Європейській економічній зоні.

Це означає, що компанія Meta, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram, має протягом двох тижнів ввести заборону на використання такої реклами.

Reutersнагадує, що 7 серпня у Норвегії на компанію Meta наклали кілька штрафів у розмірі 1 мільйона крон ($90 тис.) за порушення конфіденційності користувачів шляхом використання їхніх даних для реклами.

За словами керівника міжнародного відділу норвезького регулятора даних Datatilsynet Тобіаса Джудіна,Meta загрожує набагато більший штраф.

"Оскільки тепер ідеться про постійну заборону, недотримання її на рівні Європейського Союзу саме по собі буде порушенням правил ЄС щодо захисту персональних даних", - сказав Джудін.

Він додав, що у разі, якщо Meta порушуватиме накладені обмеження на території ЄС, штрафні санкції можуть сягнути 4% світового обороту компанії.

Нагадаємо, в Євросоюзі набуває чинності Закон про цифрові послуги (DSA), аби йому слідувати компанія Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в своїх соцмережах Instagram та Facebook.Наразі користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.

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