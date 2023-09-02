Meta планує запустити платну версію в Instagram та Facebook

Компанія Meta розгляне впровадження платних версій у соціальних мережах Facebook та Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі.

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Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що такий крок може бути відповіддю на політику Євросоюзу і постанови суду, що обмежують практику збору даних Meta. Платні підписки допомогли б розв'язати проблеми, які виявляють перевірки регулюючих органів ЄС.

"Надання платної підписки було б одним із найбільш відчутних прикладів того, як компаніям доводиться переробляти продукти відповідно до правил конфіденційності даних та іншої державної політики, особливо в Європі", – пише видання.

Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook і Instagram з рекламою в ЄС.

За словами співрозмовників видання, поки незрозуміло, скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх випустити, але ті, хто заплатить за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами.

Представники Meta відмовилися від коментарів виданню.

Нагадаємо, за рішенням головного регулятора конфіденційності Європейського Союзу компанія Meta має сплатити штраф у розмірі 1,2 мільярда євро за порушення, пов'язані з опрацюванням інформації користувачів.

Крім того, в Євросоюзі набуває чинності Закон про цифрові послуги (DSA), аби йому слідувати компанія Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в свої соцмережах Instagram та Facebook. Зокрема, тепер користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.

Джерело фото: ua.depositphotos.com