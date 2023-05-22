Meta отримала рекордний штраф за обробку інформації користувачів

За рішенням головного регулятора конфіденційності Європейського Союзу компанія Meta має сплатити штраф у розмірі 1,2 мільярда євро за порушення, пов'язані з опрацюванням інформації користувачів.

Про це повідомляє агентство Reuters, уточнюючи, що штраф є рекордним для компанії.

Санкція пов'язана з тим, що Meta продовжувала передавати дані після рішення суду ЄС від 2020 року, яке визнало недійсним пакт про передачу даних між ЄС і США. Попередній рекордний штраф ЄС за порушення конфіденційності складав 746 млн євро — регулятор Люксембургу оштрафував Amazon у 2021 році.

Meta повідомила в заяві, що оскаржить це рішення регулятора через суд. Компанія очікує, що нова угода, яка полегшить безпечну передачу персональних даних громадян ЄС до США, буде повністю виконана, перш ніж Meta доведеться призупинити передачу.

В ЄС і США сподіваються, що нова система захисту даних, узгоджена Брюсселем і Вашингтоном у березні 2022 року, може бути готова до липня 2023 року.

Раніше комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала "дочку" компанії Meta WhatsApp на 5,5 мільйона євро за порушення законів ЄС щодо конфіденційності.

Регулятор також накладав штраф у розмірі 405 мільйонів євро на Instagram після розслідування щодо того, як соціальна мережа захищає дані дітей.