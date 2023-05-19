Конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу: що відомо

Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter. Компанія може представити його вже у червні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, наразі компанія тестує проект зі знаменитостями та впливовими особами. Додаток був таємно доступний для вибраних людей протягом кількох місяців.

Викладач соціального маркетингу і маркетингу впливу в UCLA Лія Хаберман опублікувала знімок екрана раннього опису програми. За її словами, програма буде окремою від Instagram, але дозволить людям підключати облікові записи.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

"Історично ми знаємо, що Meta любить пробувати та відтворювати функції з інших додатків і інструментів сторонніх розробників на основі того, що вони вважають популярним серед своїх користувачів", - зазначила Хаберман.

Вона додала, що власник Twitter Ілон Маск говорив про перетворення Twitter на "додаток для всього" з багатьма функціями, окрім інформаційних публікацій.

"Виходячи з досвіду запозичення Meta з інших платформ, набагато більш імовірно, що вони досягнуть цього першими, консолідуючи весь цей досвід, який вони створюють", - сказала Лія Хаберман.

Нагадаємо, Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів в листопаді минулого року. У своєму першому зверненні до співробітників заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

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