Конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть: что известно

Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Компания может представить его уже в июне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, компания тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами. Приложение было тайно доступно для избранных людей в течение нескольких месяцев.

Преподаватель социального маркетинга и маркетинга влияния на UCLA Лия Хаберман опубликовала снимок экрана раннего описания программы. По ее словам, программа будет отдельна от Instagram, но позволит людям подключать учетные записи.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

"Исторически мы знаем, что Meta любит пробовать и воспроизводить функции из других приложений и инструментов сторонних разработчиков на основе того, что они считают популярным среди своих пользователей", - отметила Хаберман.

Она добавила, что владелец Twitter Илон Маск говорил о превращении Twitter в "приложение для всего" со многими функциями, кроме информационных публикаций.

"Исходя из опыта заимствования Meta из других платформ, гораздо более вероятно, что они достигнут этого первыми, консолидируя весь этот опыт, который они создают", - сказала Лия Хаберман .

Напомним, Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. В своем первом обращении к сотрудникам заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

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