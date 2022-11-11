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- IT и Телеком
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Маск заговорил о возможном банкротстве Twitter
Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, такие заявления Маска прозвучали на фоне его бурного начала правления в компании — двухнедельного периода, в течение которого он уволил половину сотрудников Twitter, выгнал большинство топ-менеджеров и приказал остальным сотрудникам прекратить работу из дома.
В своем обращении к сотрудникам Маск озвучил также свои требования о продолжительности 80-часовой рабочей недели, отмене офисных льгот, таких как бесплатная еда и запрет на удаленную работу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если вы не хотите ходить в офис - увольняйтесь", - цитируют источники издания слова Маска.
Когда его спросили о перспективе оттока кадров, Маск ответил: "Мы все должны быть жестче".
По словам собеседника Bloomberg, знакомого со стилем управления Маска, таким образом, бизнесмен пытается мотивировать работников и донести мысль, что если люди не будут упорно работать, Twitter останется в очень затруднительном положении.
Поэтому Маск заявил, что компании необходимо срочно продвигаться вперед, чтобы сделать новый продукт подписки Twitter Blue стоимостью $8 таким, за который пользователи захотят платить.
Покупкой Twitter Маск погрузил компанию в долги почти на 13 млрд долларов, которые теперь находятся в руках семи банков Уолл-стрит, которые не смогли передать его инвесторам.
"Доверие к компании подорвано так быстро, что еще до комментариев Маска о банкротстве некоторые фонды предлагали купить кредиты всего за 60 центов за доллар – цена, которая обычно назначается компаниям, находящимся в затруднительном финансовом положении", – пишет Bloomberg.
Отметим, из-за покупки Twitter Илон Маск обеднел на $70 млрд .
Напомним, что 28 октября Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".
Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.
Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.