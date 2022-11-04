Маск наказав Twitter скоротити витрати на інфраструктуру на $1 млрд

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно став новим власником соціальної мережі Twitter, наказав скоротити витрати компанії на 1 млрд доларів.

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Про це пише Reuters.

Як повідомили джерела видання, Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 мільярд доларів щорічних витрат за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Компанія прагне заощаджувати від 1,5 до 3 мільйонів доларів на день і називає цей проект "планом глибоких скорочень".

Згідно з внутрішнім документом, яке є у розпорядженні Reuters, Twitter наразі втрачає близько 3 мільйонів доларів на день "з урахуванням усіх витрат і доходів".

Як зазначають джерела видання, різкі скорочення інфраструктури можуть поставити веб-сайт і додаток Twitter під загрозу виходу з ладу під час критичних подій, коли користувачі поспішають у Twitter, щоб споживати та ділитися інформацією, наприклад, у моменти кризи чи великих політичних подій..

Платформа соціальних медіа вивчає можливість скоротити додатковий простір на сервері, який зберігається, щоб Twitter міг обробляти великий трафік.

"Маск готовий піти на цей ризик для досягнення своїх цілей", — зазначає джерело видання, додавши, що коли користувальницький трафік підніметься, сервіс може вийти з ладу дуже швидко.

Зазначимо, після придбання соціальної мережі за 44 мільярди доларів Маск планує звільнити близько 3700 співробітників Twitter, тобто половину, щоб знизити витрати на утримання соціальної платформи.

28 жовтня Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.