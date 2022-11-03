Маск планує скоротити половину робочих місць у Twitter, щоб зменшити витрати

Мільярдер Ілон Маск планує скорити близько 3700 співробітників Twitter, тобто половину, щоб знизити витрати після придбання соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Новий власник Twitter має намір поінформувати співробітників про скорочення у пʼятницю, 4 листопада. Маск також планує скасувати існуючу політику компанії щодо роботи з будь-якого місця, попросивши співробітників, що залишилися, зʼявитися в офіси. Зазначається, що деякі винятки можуть бути зроблені.

Маск та команда консультантів все ще завершують узгодження умов звільнень, але один із варіантів, який вони розглядають, — запропонувати людям 60-денну вихідну допомогу.

Зазначається, що співробітники Twitter готуються до звільнень з того часу, як Маск став власником компанії і іодразу ж звільнив більшу частину керівного складу. У наступні дні звільнилися також директор з маркетингу, директор по роботі з клієнтами і віце-президент з глобальних клієнтських рішень.

Нагадаємо, Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.