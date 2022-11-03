Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, чтобы снизить затраты

Миллиардер Илон Маск планирует сократить около 3700 сотрудников Twitter, то есть половину, чтобы снизить расходы после приобретения социальной сети за 44 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый владелец Twitter намерен проинформировать сотрудников о сокращениях в пятницу, 4 ноября. Маск также планирует отменить существующую политику компании по работе с любого места, попросив оставшихся сотрудников явиться в офисы. Отмечается, что некоторые исключения могут быть сделаны.

Маск и команда консультантов все еще завершают согласование условий увольнений, но один из рассматриваемых ими вариантов — предложить людям 60-дневную выходную помощь.

Отмечается, что сотрудники Twitter готовятся к увольнениям с тех пор, как Маск стал владельцем компании и сразу же уволил большую часть руководящего состава. В последующие дни уволились также директор по маркетингу, директор по работе с клиентами и вице-президент по глобальным клиентским решениям.

Напомним, Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.