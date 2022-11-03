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Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, чтобы снизить затраты
Миллиардер Илон Маск планирует сократить около 3700 сотрудников Twitter, то есть половину, чтобы снизить расходы после приобретения социальной сети за 44 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Новый владелец Twitter намерен проинформировать сотрудников о сокращениях в пятницу, 4 ноября. Маск также планирует отменить существующую политику компании по работе с любого места, попросив оставшихся сотрудников явиться в офисы. Отмечается, что некоторые исключения могут быть сделаны.
Маск и команда консультантов все еще завершают согласование условий увольнений, но один из рассматриваемых ими вариантов — предложить людям 60-дневную выходную помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что сотрудники Twitter готовятся к увольнениям с тех пор, как Маск стал владельцем компании и сразу же уволил большую часть руководящего состава. В последующие дни уволились также директор по маркетингу, директор по работе с клиентами и вице-президент по глобальным клиентским решениям.
Напомним, Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".
Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.