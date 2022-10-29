- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Илон Маск собирается создать в Twitter совет для модерации контента
Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск, завершивший покупку компании Twitter, анонсировал создание совета для модерации контента "с разными точками зрения".
Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
"Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта не будет принято до того, как этот совет соберется", - отметил Маск.
Он также добавил, что после его покупки социальной сети пока не были внесены никакие изменения в политику модерации контента Twitter.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.
Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".
Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.
Ранее Маск заявлял, что по завершении соглашения по покупке социальной сети Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечают, что это отбросит Twitter на годы назад.