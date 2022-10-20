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Илон Маск запустит Starlink для самолетов в 2023 году
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска анонсировала на 2023 год запуск сервиса Starlink Aviation для самолетов.
Об этом сообщает The Verge.
Как отмечает издание, услуга будет обеспечивать скорость передачи данных до 350 Мбит/с на каждом самолете с терминалом Starlink.
В компании заявили, что этого хватит для видеозвонков, онлайн-игр "и других видов деятельности с высокой скоростью передачи данных".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В SpaceX уверяют, что покрытие будет глобальным и будет доступно во время всего полета с задержкой всего 20 мс. Так, во время недавнего испытательного полета Starlink Aviation обеспечил скорость интернета на борту в 100 Мбит/с.
Данная скорость гораздо больше того, что сейчас предлагается в самолетах. Сейчас чаще всего максимальная скорость интернета в воздухе достигает около 10 Мбит/c, при этом соединение есть только над континентами, а не над морем или океаном.
Спутниковые системы Starlink в свою черную предлагают интернет со скоростью от 30 до 100 Мбит/с.
Ожидается, что поставки спутникового интернета Starlink для авиаперелетов начнутся в середине 2023 года.
Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась к Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.
Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.
Кроме того, разработчики добавят в систему спутникового интернета Starlink возможность делать пожертвования.