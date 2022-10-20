Илон Маск запустит Starlink для самолетов в 2023 году

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска анонсировала на 2023 год запуск сервиса Starlink Aviation для самолетов.

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Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, услуга будет обеспечивать скорость передачи данных до 350 Мбит/с на каждом самолете с терминалом Starlink.

В компании заявили, что этого хватит для видеозвонков, онлайн-игр "и других видов деятельности с высокой скоростью передачи данных".

В SpaceX уверяют, что покрытие будет глобальным и будет доступно во время всего полета с задержкой всего 20 мс. Так, во время недавнего испытательного полета Starlink Aviation обеспечил скорость интернета на борту в 100 Мбит/с.

Данная скорость гораздо больше того, что сейчас предлагается в самолетах. Сейчас чаще всего максимальная скорость интернета в воздухе достигает около 10 Мбит/c, при этом соединение есть только над континентами, а не над морем или океаном.

Спутниковые системы Starlink в свою черную предлагают интернет со скоростью от 30 до 100 Мбит/с.

Ожидается, что поставки спутникового интернета Starlink для авиаперелетов начнутся в середине 2023 года.

Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась к Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

Кроме того, разработчики добавят в систему спутникового интернета Starlink возможность делать пожертвования.