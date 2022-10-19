Илон Маск рассказал, кто и сколько платит за Starlink в Украине

Работу 11 000 из 25 000 терминалов Starlink в Украине оплачивают третьи лица, остальные расходы берет на себя SpaceX, которая теряет по $20 млн в месяц, однако не будет отказываться от предоставления услуг.

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Об этом заявил американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.

По его словам, Минобороны США до сих пор не взяло на себя финансирование Starlink в Украине, но "несколько других стран, организаций и частных лиц" согласились оплатить терминалы.

"SpaceX теряет около $20 млн в месяц на неоплачиваемых услугах и расходах, но мы продолжим делать это", - написал Маск.

Бизнесмен отметил, что последние расходы связаны с обеспечением повышенных мер безопасности для кибервоенной защиты.

Маск ранее сообщил, что разработчики добавят в систему спутникового интернета Starlink возможность делать пожертвования.

Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

Но впоследствии он заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.