- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Маск продовжить фінансування Starlink в Україні
Ілон Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
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Про це він написав у Twitter.
"Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він.
Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал