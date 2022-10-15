Маск продовжить фінансування Starlink в Україні

Ілон Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

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Про це він написав у Twitter.

"Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.