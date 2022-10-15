Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
зненацька зненацька
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Маск продовжить фінансування Starlink в Україні

Маск продовжить фінансування Starlink в Україні
Керівник компанії SpaceX Ілон Маск

Ілон Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це він написав у Twitter. 

"Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він. 

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.