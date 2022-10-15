Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Маск продолжит финансирование Starlink в Украине

Маск продолжит финансирование Starlink в Украине
Руководитель компании SpaceX Илон Маск

Илон Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом он написал в Twitter.

"Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", – написал он.

Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.