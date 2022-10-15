- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Маск продолжит финансирование Starlink в Украине
Илон Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.
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Об этом он написал в Twitter.
"Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", – написал он.
Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал