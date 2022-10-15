Литва призвала союзников профинансировать работу Starlink в Украине или найти альтернативу

Литва готова внести свой вклад, чтобы обеспечить Украину интернетом.

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Об этом написал в своем Twitter глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Габриелиус Ландсбергис написал, что подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица.

"Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", - написал глава МИД Литвы.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 15, 2022

Ранее компания Илона Маска обратилась в Пентагон с просьбой забрать на себя финансирование работы спутниковой связи Starlink в Украине. От работы Starlink зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Илон Маск позже подтвердил эту информацию. Он также отметил, что SpaceX не может бессрочно оплачивать существующую систему и еще несколько тысяч терминалов.

Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов Америки не поддерживает идею об урегулировании войны в Украине путем проведения референдумов на оккупированных территориях, которые предложил основатель компании Tesla Илон Маск.