Власти уверяют, что найдут решение, чтобы Starlink продолжил работу в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что терминалы спутниковой платформы Starlink американской компании SpaceX будут работать в Украине, несмотря на конфликт украинских властей с основателем компании Илоном Маском из-за его последних политических высказываний по поводу войны в Украине.

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"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь;)" – написал министр в своем Telegram-канале.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter также заверил, что Украина найдет решение, которое позволит Starlink работать и далее.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – написал он.

Напомним, что ранее в пятницу из новости CNN стало известно, что SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи, который обеспечивается терминалами Starlink, переданными в качестве помощи Украине, где они активно используются военными.

Причем в своем Twitter Маск прокомментировал тезис о том, что новость стала известна после того, как бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник "послал" его в самой грубой форме. Как выразился миллиардер, сейчас "мы лишь последовали его рекомендациям". При этом CNN утверждает, что письмо в Пентагон SpaceX направила еще в сентябре, до того, как разразился скандал из-за высказываний Маска, возмутивших многих украинцев, в том числе и Мельника, известного степенью резкости своих заявлений.