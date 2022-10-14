Илон Маск больше не в состоянии финансировать Starlink в Украине

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

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Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что с тех пор как спутниковые интернет-терминалы Starlink, изготовленные компанией SpaceX Илона Маска, впервые начали прибывать в Украину весной прошлого года, они стали жизненно важным источником связи для украинской армии, позволяя ей воевать и оставаться на связи.

Пока около 20 000 спутников Starlink было передано Украине, а Маск написал в пятницу в Twitter, что "операция стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".

Но эти благотворительные взносы могут окончиться.

Документы, полученные CNN, показывают, что в прошлом месяце SpaceX Маска направила письмо в Пентагон, в котором говорится, что она больше не может продолжать финансировать сервис Starlink. В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Starlink в Украине, которое, как утверждает SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца года и может стоить около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

"Мы не в состоянии дальше дарить Украине терминалы или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", — написал Пентагону директор по государственным продажам SpaceX в письме.

Среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон, ранее неизвестный прямой запрос, отправленный Маску в июле командующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным относительно еще почти 8000 терминалов Starlink.

Решение SpaceX о прекращении финансирования Starlink также появилось на фоне роста беспокойства в Украине по поводу приверженности Маска. Недавно Маск опубликовал в Twitter мирный план, предусматривающий отказ Украины от Крыма и контроль над восточными Луганской и Донецкой областями.

После того как президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о том, на чьей стороне стоит Маск, он ответил, что "по-прежнему очень поддерживает Украину", но опасается "массовой эскалации" .

В начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.

Starlink активно используют военные. Терминалы спутникового интернета даже доставляли вертолетами в Мариуполь, когда город был в осаде, для надежной связи.

В июне компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") Илона Маска получила лицензию оператора в Украине.