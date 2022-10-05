Белый дом не поддерживает "формулу мира для Украины", которую предложил Илон Маск

Администрация президента Соединенных Штатов Америки не поддерживает идею об урегулировании войны в Украине путем проведения референдумов на оккупированных территориях, которую предложил основатель компании Tesla Илон Маск.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы четко об этом заявляли. Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решение, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров. Мы будем рядом с украинцами, когда они борются за свой суверенитет", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину на пути к полной деоккупации всех своих территорий.

Напомним, 3 октября Маск опубликовал в своем Twitter скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".

В результате Маск вызвал волну возмущения со стороны как обычных пользователей, так и государственных деятелей, а акции компании Tesla потеряли почти 9% стоимости, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Впоследствии американский бизнесмен оправдался за свое сообщение в Twitter и ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Миллиардер якобы все еще "поддерживает Украину", однако от предложенной идеи о "формулы мира" не отказался.

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