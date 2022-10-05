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Белый дом не поддерживает "формулу мира для Украины", которую предложил Илон Маск

Белый дом не поддерживает "формулу мира для Украины", которую предложил Илон Маск

Администрация президента Соединенных Штатов Америки не поддерживает идею об урегулировании войны в Украине путем проведения референдумов на оккупированных территориях, которую предложил основатель компании Tesla Илон Маск.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы четко об этом заявляли. Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решение, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров. Мы будем рядом с украинцами, когда они борются за свой суверенитет", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину на пути к полной деоккупации всех своих территорий.

Напомним, 3 октября Маск опубликовал в своем Twitter скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". 

В результате Маск вызвал волну возмущения со стороны как обычных пользователей, так и государственных деятелей, а акции компании Tesla потеряли почти 9% стоимости, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Впоследствии американский бизнесмен оправдался за свое сообщение в Twitter и ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Миллиардер якобы все еще "поддерживает Украину", однако от предложенной идеи о "формулы мира" не отказался.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан