"Ни один украинец теперь никогда не купит вашу чертову теслу". Илон Маск испортил репутацию одним твитом

Основатель и глава компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал в своем Twitter собственное видение вероятного окончания войны РФ против Украины. Он дал пользователям два варианта ("да" или "нет") проголосовать за следующие тезисы:

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Провести повторное голосование в аннексированных РФ регионах под надзором ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа;

Крым формально входит в состав РФ, как это было с 1783 года;

Гарантируется водоснабжение Крыма;

Украина остается нейтральной.

После этого твита в комментариях Маска появилось очень много возмутительных сообщений пользователей как из Украины, так и из других государств. На твит Маска сразу отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и заявил, что имеет лучшее предложение:

Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым;

Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию (лишается ядерного оружия) и больше не может угрожать другим;

Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Вместе с Подоляком уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил: "Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертову теслу. Так что удачи тебе, Илон Маск".

Параллельно старший советник Конгресса США Пол Массаро также отреагировал на сообщение основателя Tesla. Массаро выступил с таким предложением: