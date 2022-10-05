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- Внезапно Внезапно
- Категория
- IT и Телеком
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Илон Маск снова покупает Twitter
Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов завершить покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.
Об этом пишет Reuters.
Издание отмечает, что соглашение поставит самого богатого человека мира во главе одной из самых влиятельных медиа-платформ и положит конец месяцам судебных процессов, которые нанесли ущерб бренду Twitter и поддерживали пиар Маска из-за нестабильного поведения.
Маск возьмет на себя управление компанией, которую он поначалу собирался купить в апреле, но вскоре передумал. Но 4 октября он сообщил, что покупка Twitter ускорит его стремление создать "приложение для всего" под названием X.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Возобновление предложения состоялось перед противостоянием между Маском и Twitter в суде штата Делавер 17 октября. Маск направил Twitter письмо, в котором говорится, что он намерен продлить соглашение на первичных условиях, если судья Делавера приостановит рассмотрение дела.
Представитель компании сообщил Reuters, что Twitter получил письмо Маска и намерен заключить сделку по начальной цене.
Пока неясно, почему Маск снова решил купить социальную сеть, но после этой новости акции Twitter поднялись на 18%, сообщает Bloomberg.
Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".
В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.
В свою очередь, Маск подал встречный иск в Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.