Илон Маск снова покупает Twitter

Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов завершить покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.

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Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что соглашение поставит самого богатого человека мира во главе одной из самых влиятельных медиа-платформ и положит конец месяцам судебных процессов, которые нанесли ущерб бренду Twitter и поддерживали пиар Маска из-за нестабильного поведения.

Маск возьмет на себя управление компанией, которую он поначалу собирался купить в апреле, но вскоре передумал. Но 4 октября он сообщил, что покупка Twitter ускорит его стремление создать "приложение для всего" под названием X.

Возобновление предложения состоялось перед противостоянием между Маском и Twitter в суде штата Делавер 17 октября. Маск направил Twitter письмо, в котором говорится, что он намерен продлить соглашение на первичных условиях, если судья Делавера приостановит рассмотрение дела.

Представитель компании сообщил Reuters, что Twitter получил письмо Маска и намерен заключить сделку по начальной цене.

Пока неясно, почему Маск снова решил купить социальную сеть, но после этой новости акции Twitter поднялись на 18%, сообщает Bloomberg.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск в Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.