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- зненацька зненацька
- Категорія
- ІТ та Телеком
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Ілон Маск знову купує Twitter
Американський бізнесмен та засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск готовий завершити купівлю Twitter за 44 мільярди доларів.
Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що угода поставить найбагатшу людину світу на чолі однієї з найвпливовіших медіа-платформ і покладе край місяцям судових процесів, які завдали шкоди бренду Twitter і підтримували піар Маска через нестабільну поведінку.
Маск візьме на себе управління компанією, яку він спочатку збирався купити в квітні, але незабаром передумав. Але 4 жовтня він повідомив, що покупка Twitter прискорить його прагнення створити "додаток для всього" під назвою X.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відновлення пропозиції відбулося перед протистояння між Маском і Twitter у суді штату Делавер 17 жовтня. Маск надіслав Twitter лист, у якому йдеться про те, що він має намір продовжити угоду на первинних умовах, якщо суддя Делавера призупинить розгляд справи.
Представник компанії повідомив Reuters, що Twitter отримав лист Маска і має намір укласти угоду за початковою ціною.
Поки незрозуміло, чому Маск знову вирішив купити соціальну мережу, але після цієї новини акції Twitter піднялися на 18%, повідомляє Bloomberg.
Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".
У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду про покупку соціальної мережі.
У свою чергу, Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.