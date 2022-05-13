Угода століття: Ілон Маск поставив на паузу покупку Twitter

Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив про припинення угоди щодо покупки Twitter до отримання від соцмережі реальної статистики з фейкових акаунтів.

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Про це Ілон Маск повідомив у Twitter

"Угода з Twitter тимчасово призупинена до отримання деталей, що підтверджують, що частка спамових та фейкових акаунтів справді становить менше 5%", - написав Маск у Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Нагадаємо, раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.

Також Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором компанії Twitter на кілька місяців після завершення поглинання соціальної мережі.

Раніше Ілон Маск відповів на погрози генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитра Рогозіна "відповідати по-дорослому" за допомогу обладнанням супутникового Інтернету Starlink українцям.