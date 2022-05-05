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Бизнес
Дата публикации

Илон Маск станет временным генеральным директором Twitter

Илон Маск станет временным генеральным директором Twitter

Илон Маск станет временным генеральным директором компании Twitter на несколько месяцев после того, как завершит поглощение социальной сети за $44 млрд.

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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на свои источники.

Ранее Маск примерно $7,14 млрд в виде обязательств по акционерному капиталу от друзей и других инвесторов для покупки Twitter. При этом предприниматель лично выбрал инвесторов. Обязательства варьируются от $1 млрд от соучредителя Oracle Ларри Эллисона до $5 млн от Honeycomb Asset Management, которая инвестировала в SpaceX.

При этом Маска может поддержать и соучредитель Twitter Джек Дорси — бизнесмен ведет с ним переговоры о возможности внесения акций сразу или до завершения слияния.

Напомним, ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел в понедельник, 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Автор:
Илья Требор