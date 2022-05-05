Илон Маск станет временным генеральным директором Twitter

Илон Маск станет временным генеральным директором компании Twitter на несколько месяцев после того, как завершит поглощение социальной сети за $44 млрд.

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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на свои источники.

Ранее Маск примерно $7,14 млрд в виде обязательств по акционерному капиталу от друзей и других инвесторов для покупки Twitter. При этом предприниматель лично выбрал инвесторов. Обязательства варьируются от $1 млрд от соучредителя Oracle Ларри Эллисона до $5 млн от Honeycomb Asset Management, которая инвестировала в SpaceX.

При этом Маска может поддержать и соучредитель Twitter Джек Дорси — бизнесмен ведет с ним переговоры о возможности внесения акций сразу или до завершения слияния.

Напомним, ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел в понедельник, 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.