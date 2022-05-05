Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором Twitter

Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором компанії Twitter на кілька місяців після завершення поглинання соціальної мережі за $44 млрд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє CNBC із посиланням на свої джерела.

Раніше Маск приблизно $ 7,14 млрд у вигляді зобов'язань щодо акціонерного капіталу від друзів та інших інвесторів для покупки Twitter. При цьому підприємець особисто вибрав інвесторів. Зобов'язання варіюються від $ 1 млрд від співзасновника Oracle Ларрі Еллісона до $ 5 млн від Honeycomb Asset Management, яка інвестувала у SpaceX.

При цьому Маска може підтримати і співзасновник Twitter Джек Дорсі — бізнесмен веде з ним переговори про можливість внесення акцій одразу або до завершення злиття.

Нагадаємо, раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Фінальний раунд переговорів відбувся у понеділок, 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.