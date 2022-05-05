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Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором Twitter
Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором компанії Twitter на кілька місяців після завершення поглинання соціальної мережі за $44 млрд.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на свої джерела.
Раніше Маск приблизно $ 7,14 млрд у вигляді зобов'язань щодо акціонерного капіталу від друзів та інших інвесторів для покупки Twitter. При цьому підприємець особисто вибрав інвесторів. Зобов'язання варіюються від $ 1 млрд від співзасновника Oracle Ларрі Еллісона до $ 5 млн від Honeycomb Asset Management, яка інвестувала у SpaceX.
При цьому Маска може підтримати і співзасновник Twitter Джек Дорсі — бізнесмен веде з ним переговори про можливість внесення акцій одразу або до завершення злиття.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Фінальний раунд переговорів відбувся у понеділок, 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.