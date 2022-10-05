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Білий дім не підтримує "формулу миру для України", яку запропонував Ілон Маск

Білий дім не підтримує "формулу миру для України", яку запропонував Ілон Маск

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки не підтримує ідею щодо врегулювання війни в Україні шляхом проведення референдумів на окупованих територіях, що запропонував засновник компанії Tesla Ілон Маск.

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Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми чітко про це заявляли. Ми не збираємося говорити про Україну без України. Їм ухвалювати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів. Ми будемо поруч з українцями, коли вони борються за свій суверенітет", — наголосила Жан-П'єр.

Вона підкреслила, що США будуть й надалі підтримувати Україну на шляху до повної деокупації всіх її територій.

Нагадаємо, 3 жовтня Маск опублікував у своєму Twitter скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

В результаті Маск виклилав хвилю обурення зі сторони як звичайних користувачів, так і державних діячів, а акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості, свідчать дані біржі Nasdaq.

Згодом американський бізнесмен виправдався за свій допис у Twitter та відповів президенту України Володимиру Зеленському. Мільярдер нібито все ще "підтримує Україну", однак від запропонованої ідеї щодо "формули миру" не відмовився.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан