Білий дім не підтримує "формулу миру для України", яку запропонував Ілон Маск

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки не підтримує ідею щодо врегулювання війни в Україні шляхом проведення референдумів на окупованих територіях, що запропонував засновник компанії Tesla Ілон Маск.

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Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми чітко про це заявляли. Ми не збираємося говорити про Україну без України. Їм ухвалювати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів. Ми будемо поруч з українцями, коли вони борються за свій суверенітет", — наголосила Жан-П'єр.

Вона підкреслила, що США будуть й надалі підтримувати Україну на шляху до повної деокупації всіх її територій.

Нагадаємо, 3 жовтня Маск опублікував у своєму Twitter скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

В результаті Маск виклилав хвилю обурення зі сторони як звичайних користувачів, так і державних діячів, а акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості, свідчать дані біржі Nasdaq.

Згодом американський бізнесмен виправдався за свій допис у Twitter та відповів президенту України Володимиру Зеленському. Мільярдер нібито все ще "підтримує Україну", однак від запропонованої ідеї щодо "формули миру" не відмовився.

Джерело фото: ua.depositphotos.com