Зеленський звільнив скандального посла у Німеччині Мельника й послів в Угорщині та Індії

Президент Володимир Зеленський звільник Андрія Мельника з посади надзвичайного і повноважного посла України у Німеччині. Про це йдеться в указі №479 від 9 липня.

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Крім цього, наступними указами глава держави звільнив посла в Угорщині Любов Непоп, посла в Норвегії Вячеслава Яцюка, посла в Чехії Євгена Перебийноса та посла в Індії (а також на Мальдівах, Шри-Ланці, в Непалі та Бангладеш за сумісництвом) Ігоря Поліху.

Зазначимо, що за сім років перебування на посаді посла в Німеччині Мельник запам'ятався незвичною для дипломата публічною активністю та жорсткими оцінками дій фігур з керівництва самої Німеччини, зокрема екс-канцлера Ангели Меркель та нинішнього президента Франка-Вальтера Штайнмайера, через що отримав імідж скандаліста.

Так, ще перед російським військовим вторгненням Мельник закликав Німеччину надати Україні озброєння, мотивувавши це тим, що та "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

Після російського вторгнення Мельник найчастіше критикував німецьких політиків, зокрема названого ним "ображеною ліверною ковбасою" нинішнього керівника уряду Олафа Шольца, за затягування постачання озброєнь Україні та загалом недостатню, на його думку, підтримку України.

Крім того, він заявляв про погане ставлення до українців в Німеччині, закликаючи німців "замислитися" про те, чому в багатьох українців "немає бажання залишатися" в їх країні.

Останнім за часом скандалом стали заяви Мельника 29 червня про те, що "немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв" і що "це наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі", які викликали шквал обурення у соцмережах та ЗМІ, а також на міжнародному рівні.

Зазначимо при цьому, що 5 липня німецька газета Bild із посиланням одразу на кілька неназваних джерел в Києві повідомила, що Мельника незабаром переведуть працювати до Міністерства закордонних справ, а потім можуть призначити заступником міністра.