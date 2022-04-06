МЗС Угорщини викликало посла України через "образливі заяви української влади щодо Будапешта"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що він викликав українського посла Любов Непоп через те, що нібито "українські лідери ображають Угорщину та її демакротію". Про це Сіярто повідомив у своєму Facebook.

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За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ до України Угорщина засудила військову агресію, заявила про підтримку суверенітету України. Він акцентував увагу на тому, що Угорщина "дозволяє сотням тисяч біженців, які біжать від війни, знайти укриття в їхній країні".

"Водночас безпека Угорщини та угорського народу для нас найважливіша. Це не наша війна, тому ми хочемо убезпечитися від неї. Ми не готові ризикувати миром та безпекою угорського народу, тому не перевозимо зброю та не голосуємо за енергетичні санкції", — сказав Сіярто.

Йдеться про те, що Угорщина не дозволяє НОТО постачати Україні зброю через свою територію та відмовляється вводити ембарго на російські енергоносії, тоді як усі інші країни ЄС готуються до цього кроку.

Європейські лідери впевнені, що Угорщина хоче зберегти дружні відносини із РФ, незважаючи на війну в Україні. Напередодні в країні пройшли парламентські вибори, на яких вчетверте поспіль здобула переконливу перемогу консервативна партія "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан. Його в ЄС вважають політиком, який має дружні стосунки із главою країни-агресора Володимиром Путіним.

У зв'язку з цим у світі засумнівалися у верховенстві права та демократії країни.

"Заяви про формування тоталітарних систем та сумніви у волі угорського народу - неприйнятні! Українським лідерам настав час припинити ображати Угорщину та врахувати свободу угорського народу", - висловився з цього приводу Сіярто.

Зазначимо, що після перемоги під час своєї промови Орбан заявив, що в ході передвиборчих перегонів його суперниками були Брюссель та президент України Володимир Зеленський.

Справа в тому, що світові лідери вимагають від Орбана визначитись у своїй позиції щодо російсько-української війни. Зокрема, до цього закликав його Зеленський.

У свою чергу Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти Орбана, оскільки впевнені, що він проводить пропутинську політику.

Більше того, через підрив стандартів верховенства права у блоці Європейська комісія має намір запустити новий потужний механізм для скорочення фінансування Угорщини. Зазначимо, що про це рішення замислилися ще до початку повномасштабної війни між РФ та Україною.

Єврокомісія в листопаді 2021 року направила до Будапешта офіційний лист із проханням надати інформацію про побоювання про верховенство права. Відповідь Угорщини прийняла рішення про скорочення фінансування країни.

Комісія неодноразово залучала Угорщину до суду ЄС через її суперечливі дії. На цьому тлі у 2018 році Європарламент ініціював процедуру за статтею 7 – крайній крок, який може призвести до втрати країною права голосу.