ЄС вирішив запустити скорочення фінансування Угорщини

Через підрив стандартів верховенства права у блоці Європейська комісія має намір запустити новий потужний механізм для скорочення фінансування Угорщини. Про це повідомляє Politico.

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"Ми відправили до Угорщини листа з питаннями. Нам надіслали відповіді, ми ретельно їх вивчили і вирішили, що потрібно перейти до наступного кроку", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн після прохання надати інформацію про побоювання щодо верховенства закону.

Це сталося після перемоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. На думку членів Єврокомісії, протягом кількох років Орбан консолідував владу у своїх руках.

Наприкінці 2020 року блок створив новий механізм, який дає змогу скорочувати фінансування ЄС для країн-членів, де порушення верховенства закону впливають або можуть вплинути на бюджет Євросоюзу.

Але досі цей механізм ще жодного разу не застосовувався.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині, що пройшли 3 квітня 2022 року, вчетверте поспіль здобула переконливу перемогу консервативна партія "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан і традиційно бере участь у виборах у блоці з Християнсько-демократичною народною партією. Таким чином, "Фідес" із Орбаном на чолі залишиться за підсумками нових виборів при владі на четвертий чотирирічний термін.

При цьому лідери деяких держав ЄС вважають, що Орбан проводить пропутінську політику, у зв'язку із чим Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.