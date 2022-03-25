Позиція Угорщини дає Росії більше простору для наступу та вбивств — МЗС України

Україна розраховує на перегляд Угорщиною своєї позиції щодо недопущення постачання зброї в Україну своєю територією та відмови від імпорту газу та нафти з Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі", — зазначив він.

За словами українського дипломата, зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а й про фундаментальні засади, на яких базується Європа, у тому числі угорське суспільство.

"Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу. Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ, — це насправді давати Росії більше простору для наступу та вбивств", — заявив Ніколенко.

Раніше у п'ятницю угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, що розуміє вищезгадані вимоги до європейських країн з боку українського президента Володимира Зеленського, проте його країна на них погодитись не може.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб утримати Угорщину від війни, тому ми не допустимо постачання зброї на нашу територію. Це постачання стане військовою мішенню для знищення, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу... Ми повинні триматися подалі від цієї війни!" — заявив дипломат.

Також він повторив свою позицію про те, що припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливило б енергопостачання до Угорщини і призвело б до різкого збільшення її витрат.

Зазначимо, що сама Україна перед війною, з лютого, почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Ця країна 1 жовтня 2021 року почала одержувати газ із Росії через трубопроводи "Турецький потік" та "Балканський потік". Відповідна угода на 15 років була підписана наприкінці вересня. При цьому транзит російського газу через Україну з жовтня припинився.

Україна на угорсько-російський газовий контракт тоді відреагувала "здивуванням та розчаруванням". Як заявили у вітчизняному МЗС, він є "виключно політичним, економічно необґрунтованим, прийнятим на користь Кремлю та на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам".

Нагадаємо також, що перед війною українська влада повідомляла про блокування Угорщиною приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Проте 4 березня було оголошено, що Україна все ж таки стане учасником-контрибутором центру.

Джерело фото: ua.depositphotos.com