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Политика
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Позиция Венгрии дает России больше простора для наступления и убийств — МИД Украины

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украина рассчитывает на пересмотр Венгрией своей позиции относительно недопущения поставок оружия в Украину по своей территории и отказа от импорта газа и нефти из России. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Мы уже слышали эти нарративы, в том числе и от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе", — отметил он.

По словам украинского дипломата, сейчас речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе венгерское общество.

"Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира. Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ, – это на самом деле давать России больше простора для наступления и убийств", — заявил Николенко.

Ранее в пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, что понимает вышеупомянутые требования к европейским странам со стороны украинского президента Владимира Зеленского, однако его страна на них согласиться не может.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия на нашу территорию. Эти поставки станут военной мишенью для уничтожения, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа... Мы должны держаться подальше от этой войны!" — заявил дипломат.

Также он повторил свою позицию о том, что прекращение поставок природного газа и нефти из России сделало бы невозможным снабжение Венгрии энергией и привело бы к резкому увеличению ее расходов.

Отметим при этом, что сама Украина перед войной, с февраля, начала физический импорт газа из Венгрии. Эта страна 1 октября 2021 года начала получать газ из России через трубопроводы "Турецкий поток" и "Балканский поток". Соответствующее соглашение на 15 лет было подписано в конце сентября. При этом транзит российского газа через Украину с октября прекратился.

Украина на венгерско-российский газовый контракт тогда отреагировала "удивлением и разочарованием". Как заявили в отечественном МИД, он является "исключительно политическим, экономически необоснованным, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям".

Напомним также, что перед войной украинские власти сообщали о блокировке Венгрией присоединения Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО. Тем не менее 4 марта было объявлено, что Украина все же станет участником-контрибутором центра.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов