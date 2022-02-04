Одна из стран Евросоюза блокирует вступление Украины в Кибер-НАТО, — секретарь СНБО Данилов

Украина летом 2021 года подала пакет документов для вступления в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО. Однако процесс вступления в настоящее время заморожен из-за отказа одной из стран-участниц Европейского Союза.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть".

Он отметил, что в настоящее время Украина получает большой объем разного вида помощи от партнеров. Но есть страны, которые "помогают в кавычках".

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. Мы летом прошлого года подали туда необходимые документы, прошли все верификации. Но, там так же, как в НАТО консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран отказала Украине в участии в этой уважаемой институции", — рассказал секретарь СНБО.

Данилов удивлен такой позиции этой страны, ведь Украина уже восемь лет воюет с Россией, в добавок хакеры постоянно устраивают кибератаки против Украины.

Последние сроки принятия решения для стран-участниц этой организации закончились в январе.

"Это страна ЕС. Это наш сосед. Но я могу назвать их партнерами в кавычках", — добавил Данилов.

Украина получила закрытый пакет голосования. Выяснилось, что все страны-участницы Кибер-НАТО поддержали вступление Украины, кроме одной.

Отметим, последние время хакеры активизировались и все чаще устраивают кибератаки против Украины. Одна из самых мощных произошла в ночь с 13 на 14 января.

Тогда хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина, "Дії" и ряда других госорганов.

Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что эту кибератаку спланировали и провели спецслужбы России.

Меньше, чем через две недели, 26 января, недавно созданный официальный сайт Украины Ukraine.ua подвергся кибератаке. Из-за попытки взлома портал несколько часов был недоступен для пользователей.