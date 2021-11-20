Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из России

После взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"После пафосного подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток", — заявил Сергей Макогон.

Он выложил график, на котором видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины.

"Следует отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки", — подчеркнул глава оператора.

По его словам, зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии.

"Но Украина всегда готова прийти на помощь", — подытожил Сергей Макогон.

Отметим, "Газпром" продолжает сокращать объемы транзита газа через Украину. В результате этого по состоянию на начало ноября суточный объем топлива сократился до 57 млн кубометров газа.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

А президент России Путин заявлял, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.