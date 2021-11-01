Энергетика 50 минут назад

"Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину

Транзит газа из России в ЕС через Украину постоянно сокращается: суточный объем упал до 57 млн кубометров

Суточный объем транзита упал до 57 млн кубометров газа Суточный объем транзита упал до 57 млн кубометров газа
Суточный объем транзита упал до 57 млн кубометров газа

Российская компания-монополист "Газпром" в очередной раз сократила объемы транзита газа через Украину. В результате этого суточный объем топлива сократился до 57 млн кубометров газа.

Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

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"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно снижается. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн ​​кубометров в сутки", — заявил он.

Кроме того, Макогон подчеркнул, что с 1 октября транзит газа через Украину упал до 86 млн кубометров.

При этом, по его словам, "Газпром" продолжал платить за транзитную мощность 109 млн кубометров.

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Гендиректор Оператора ГТС также отметил, что даже при октябрьских объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в Европейский Союз до конца мая около 5 млрд кубометров газа.

Отметим, норвежский конкурент "Газпрома" компания Equinor в условиях газового кризиса увеличит объемы экспорта газа в Европу.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Также президент России Владимир Путин заявлял, что для России  невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

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