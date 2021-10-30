Молдова договорилась с "Газпромом" о пятилетних поставках газа

29 октября в Санкт-Петербурге представители правительства Республики Молдова и российского "Газпрома" договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Молдовы, стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдова-Газ", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.

На основании соглашения предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газ" будет продлен на пять лет по формуле цен, предложенной молдавской стороной.

Поставки газа по новому контракту ожидаются с 1 ноября 2021 года.

В октябре Республика Молдова получила газ на основании месячного продления контракта с "Газпромом", в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на спотовом рынке, через Энергоком, по рыночным ценам.

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По информации российской компании, долг "Молдова-Газ" перед "Газпромом" составлял 433 млн долларов за газ, а с учетом просроченных платежей — 709 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хотел заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.

Напомним, Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года.

22 октября парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере, в частности нехваткой газа и критическим падением давления в газотранспортной системе.

В свою очередь после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 22 октября его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдове по просьбе ее правительства дополнительный объем газа "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что Молдова намерена одолжить лишь 15 млн кубометров, а появившиеся в СМИ сообщения об объеме 1 млрд кубометров не соответствуют действительности.