Молдова договорилась с "Газпромом" о пятилетних поставках газа

29 октября в Санкт-Петербурге представители правительства Республики Молдова и российского "Газпрома" договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Молдовы, стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдова-Газ", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.
На основании соглашения предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газ" будет продлен на пять лет по формуле цен, предложенной молдавской стороной.
Поставки газа по новому контракту ожидаются с 1 ноября 2021 года.
В октябре Республика Молдова получила газ на основании месячного продления контракта с "Газпромом", в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на спотовом рынке, через Энергоком, по рыночным ценам.
По информации российской компании, долг "Молдова-Газ" перед "Газпромом" составлял 433 млн долларов за газ, а с учетом просроченных платежей — 709 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хотел заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.
Напомним, Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года.
22 октября парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере, в частности нехваткой газа и критическим падением давления в газотранспортной системе.
В свою очередь после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 22 октября его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдове по просьбе ее правительства дополнительный объем газа "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что Молдова намерена одолжить лишь 15 млн кубометров, а появившиеся в СМИ сообщения об объеме 1 млрд кубометров не соответствуют действительности.