Политика и экономика 20 минут назад

Украина предоставила Молдове газ в долг

Украина предоставила Молдове в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы страны

Украина предоставила Молдове газ в долг. Фото: "Молдоватрансгаз" Украина предоставила Молдове газ в долг. Фото: "Молдоватрансгаз"
Украина предоставила Молдове газ в долг. Фото: "Молдоватрансгаз"

Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает ООО "Молдоватрансгаз".

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Как отмечается в сообщении, Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа.

"В этот сложный период мы высоко ценим поддержку, оказанную нашей стране соседними странами. Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года", — говорится в сообщении предприятия "Молдоватрансгаз".

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Газовый долг Молдова обещает вернуть "когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления".

Ранее сообщалось, что 22 октября парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере, в частности нехваткой газа и критическим падением давления в газотранспортной системе.

В свою очередь после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 22 октября его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдове по просьбе ее правительства дополнительный объем газа "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что Молдова намерена одолжить лишь 15 млн кубометров, а появившиеся в СМИ сообщения об объеме 1 млрд кубометров не соответствуют действительности.

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