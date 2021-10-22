Энергетика 60 минут назад

Украина предложит Европе дополнительные мощности по транзиту газа в 55 млрд куб.м, -СНБО

Также на СНБО решили, что Украина в ближайшее время одолжит определенный объем газа Молдове, премьер-министр которой недавно обратилась к Шмыгалю с просьбой о помощи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook

Совет Национальной безопасности и обороны постановил, что Кабинет министров совместно с Оператором газотранспортной системы и группой "Нафтогаз" в ближайшее время определят специальные условия для транспортировки дополнительного объема природного газа газотранспортной системой в страны ЕС в объемах не менее 55 млрд куб. м. в год. Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас сегодня контракт с Россией на 40 млрд куб. м. газа. Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без никаких проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительный объем 55 млрд куб. м. Такое решение было принято на заседании СНБО", — сказал Данилов.

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Кроме того, по словам Данилова в ближайшее время Украина предоставит дополнительный объем газа Молдове, в которой 22 октября парламент ввел чрезвычайное положение из-за дефицита газа в стране.

"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдовы Наталии Гаврилица с просьбой помощи Молдове определенным объемом газа с учетом того шантажа, который сегодня там ведет Газпром. Мы приняли решение поручить Кабмину это вопрос рассмотреть. И мы понимаем, что такую помощь Молдове мы в ближайшее время сможем оказать", — сказал Данилов.

Кроме того, по его словам на СНБО были приняты решения относительно разработки механизмов обеспечения бесперебойных поставок газа населению, ТКЭ, а также бюджетным и религиозным организациям. Кроме того, СНБО решило собрать рабочую группу, которая будет следить за прозрачностью процессов на энергетическом рынке Украины.

"Поскольку до этого времени к большому сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса, полного энергетического баланса Украины. Сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе называются олигархами. Они имеют большое влияние в этой отрасли. Мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что к этому времени не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", — отметил Данилов.

Напомним, С 22 октября по 20 ноября в Молдове объявили режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере.

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