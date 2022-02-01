Украина начала физический импорт газа из Венгрии

Украина 1 февраля впервые начала физически импортировать природный газ из Венгрии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он напомнил, что ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию, но благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину на случай прекращения транзита российского газа через ее территорию.

Кроме того, Макогон указал, что открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа с терминала в Хорватии.

В своей колонке для издания "НВ Бизнес" руководитель ОГТСУ отметил, что технологически украинская ГТС проработала возможные сценарии и соответствующие планы действий по ввозу в Украину дополнительных объемов газа из Словакии и Венгрии.

"Также для удовлетворения потребностей ОГТСУ нужно будет запустить нашу систему в реверсном режиме, как это уже делали в 2009 году. То есть поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на восток. В январе 2020 года, когда резко снизился объем транзита, мы запускали реверс", — напомнил он.

По словам Макогона, на сегодняшний день из-за крайне низких объемов транзита четыре газоперекачивающих агрегата уже работают в реверсном режиме. Он добавил, что хотя это не стандартная работа ГТС, но "мы убедились, что она возможна".

Напомним, что с 1 октября 2021 года Венгрия начала получать газ, поступающий из России через трубопроводы "Турецкий поток" и "Балканский поток". Соответствующее соглашение на 15 лет было подписано в конце сентября.

3,5 млрд кубометров газа Венгрия будет получать с юга через соединительный узел с Сербией, а 1 млрд кубометров по газопроводу, идущему из Австрии. При этом транзит российского газа через Украину с октября прекратился.

Украина на это решение отреагировала "удивлением и разочарованием". Как заявили в украинском Министерстве иностранных дел, оно является "исключительно политическим, экономически необоснованным, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям".

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.

С начала 2021 года было запущено ответвление от "Турецкого потока" через территорию Болгарии, получившее название "Балканский поток". Топливо по новому маршруту начали получать Сербия, а также Босния и Герцеговина. А в начале июля венгерская FGSZ и сербская Srbijagas завершили строительство газопровода-перемычки между двумя странами.