В Украине создадут гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии, — Оператор ГТС

Оператор ГТС Украины занимается реализацией проекта создания гарантированных мощностей для импорта природного газа из Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы обсудить этот вопрос и ситуацию с энергобезопасностью Украины, руководитель Оператора ГТС Сергей Макогон провел в Будапеште встречу с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп.

"Для нас важно, когда дипломатический корпус работает над укреплением энергонезависимости Украины. Зависимость от одного маршрута и поставщика — это слабость газового рынка в целом. По нашему мнению, сотрудничество Украины и Венгрии способно усилить энергобезопасность обеих стран", — сказал Макогон.

В ОГТСУ считают, что создание гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии может открыть доступ к газовому терминалу Adria на острове Крк (Хорватия).

Пресс-служба компании отметила, что именно Венгрия в 2021 году обеспечила почти 90% импорта газа в Украину.

Вместе с тем Венгрия подписала контракт с Россией о поставках газа в обход Украины, что вызвало удивление у украинского МИД. В сентябре, после подписания контракта, украинская сторона заявила, что Венгрии и в дальнейшем будет выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

В свою очередь "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября. Тогда ОГТС не получил заявки на транзит газа, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 млн кубометров в сутки.

Однако, как рассказал Макогон, после подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска турецко-болгарско-сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через "Турецкий поток".