МИД разочарован договором о поставке РФ газа в Венгрию в обход Украины: пожалуется в ЕС

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям, не соответствующим принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД выразили мнение, что Венгрии и в дальнейшем будет "выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы".

"С огорчением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украино-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", — говорится в сообщении.

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В министерстве напоминают, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД двух стран.

"Украинская сторона тщательно готовилась к нему, обоснованно рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях. Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок", — сообщили в ведомстве.

По мнению украинского МИД, венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

Украинская сторона также намерена обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Напомним, что венгерская компания FGSZ и сербская Srbijagas завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами еще в начале июля. По ней Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины через газопровод "Балканский поток", являющийся продолжением "Турецкого потока".

Отметим, что газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Кроме того, напомним, что в начале сентября "Газпром" объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2", проложенного в Германию по дну Балтийского моря для доставки российского газа в страны Западной Европы в обход Украины.

При этом Украина в последние месяцы отчаянно пыталась политически воспрепятствовать достройке этого газопровода, опасаясь потери доходов от транзита российского газа в Европу, а также заявляя, что с его достройкой наличие транзитных мощностей в Украине перестанет быть сдерживающим фактором для России в контексте ее вооруженной агрессии против Украины.