В России озвучили условия поставки газа через Украину после 2024 года

Россия готова поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году, но это будет зависеть от объема закупок газа европейскими потребителями. Об этом в интервью российскому информационному агентству "ТАСС" сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа. У нас действует контракт до 2024 года. После 2024 года все, конечно, будет зависеть от того, какие объемы газа потребуются нашим европейским потребителям. И мы будем использовать все возможности для удовлетворения этого спроса", — заявил Руденко.

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Он добавил, что Россия не будет использовать газопровод "Северный поток-2" в геополитических расчетах, а сам газопровод является исключительно экономическим проектом.

Напомним, цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

20 сентября после новостей о том, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы, цены на газ в Европе опять превысили отметку 900 долларов за кубометр.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.