Пузырь на рынке газа. Биржевые цены превысили отметку $800 за тыс. куб. м.

Цены на природный газ в Европе превысили отметку 800 долларов за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так утром 14 октября на бирже ICE Futures цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF достигла отметки 65,5 евро за МВт-ч что соответствует цене в 793,9 долларов за тысячу куб. м. Позже котировки просели до 64,9 евро за МВт-ч или 786,7 долларов за тыс. куб. м. По состоянию на 12.00 котировки составляют 66,155 евро за МВт-ч или 801,9 долларов за тыс. куб. м.

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В свою очередь эксперты отмечают, что данный рост вызван биржевыми спекуляциями и является ни чем иным как биржевым пузырем.

Так, Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что резкий рост цен обусловлен дефицитом излишков газа на газовых хабах. Он отмечает, что ситуация на газовом рынке очень напоминает ситуацию на рынке нефти в 2008 году накануне Мирового финансового кризиса, когда цена на нефть составляла 141 доллар за баррель, а позже обвалилась до 30 долларов.

"На самом деле это очень выгодно крупным игрокам рынка. Излишков газа сейчас нет, а торгуют на газовых хабах именно излишками. Никто сейчас ничего не поставляет, все ждут когда запустят "Северный поток-2" и пойдет дешевый газ. То есть выиграют, те кто организовал эти торги. А это немецкие, австрийские и нидерландские компании. Но это не цена газа. Это страховки на фьючерсы. на поставки газа в будущем", — говорит Рябцев.

В свою очередь энергетический эксперт Валентин Землянский отмечает, что данный ажиотаж позволит крупным европейским газовым компаниям возместить убытки, которые они понесли в 2020 году, когда цена на газ была ниже 100 долларов за тыс. куб. м. Также эксперт не исключает политическую составляющую газового ралли.

"Я также не исключаю внутриевропейскую политическую игру, для того чтобы ограничить полномочия Европейской комиссии по регулированию европейского газового рынка и решение проблемы "Северного потока 2". Главную роль в этом процессе играет тройственный союз, который образовался в Европе: это Россия, Германия и Австрия. Говорить о том, что во всем виноват "Газпром" не совсем корректно. Это совместная игра всех крупных транснациональных корпораций, функционирующих на европейском континенте включая российский газпром. После запуска "Северного Потока — 2" этот пузырь безусловно лопнет. У Газпрома все хорошо. Для газпрома сейчас у него нет никаких предпосылок, он выставил прогноз на экспортную цену в 270 долларов", — говорит Землянский.

Напомним, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ середине лета 2021 года, в сезон закачки, когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина хоть и не без проблем сможет успешно пройти отопительный сезон.

Источник фото: Depositphotos