Энергетика 20 минут назад

Крупнейшее в Европе газохранилище "Газпрома" заполнено на 5% — Deutsche Welle

Средний уровень заполненности хранилищ в Евросоюзе — 71%

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Самое крупное в ЕС и Германии газохранилище Rehden заполнено только на 5%. Оно принадлежит российскому "Газпрому". При этом, средний уровень заполненности хранилищ в Евросоюзе — 71%. 

Об этом говорится в материале Deutsche Welle о дефиците газа в Европе, передает "Европейская правда"

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Как сообщается в тексте, в самом большом в ФРГ и во всем ЕС газохранилище Rehden остается менее 5% газа. Об этом телерадиокомпании NDR рассказал исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных газохранилищ Initiative Erdgasspeicher (INES) Себастьян Блешке. По его словам, в 2020 году это хранилище было заполнено на 87%.

Газохранилище Rehden принадлежит российскому "Газпрому". Оно соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в Любмене, Германия, газопроводом NEL. Газопровод также находится под контролем "Газпрома". То есть, хранилище напрямую обеспечивается газом из России.

При этом, по данным AFP, скорость его наполнения перед началом отопительного сезона составляет 0,06% в сутки. 

"Все это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами в течении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность давить на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям третьего энергопакета ЕС", — говорится в материале. 

Сейчас, по состоянию на сентябрь 2021 года, хранилища в Европе заполнены примерно на 71%, в 2020 и прошлые годы этот уровень достигал и превышал 90%. 

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В Германии хранилища заполнены на 64%, а ведь именно там хранятся самые большие объемы природного газа. 

Результатом может стать то, что правительству Германии придется снизить налоги на электроэнергию, цена которой также растет вместе с природным газом.  

Более подробно причины и последствия (в частности — подорожание продуктов) роста цен на природный газ описаны в материале Delo.ua. В частности, эксперты видят схожесть между ростом цен на энергоноситель с биржевым пузырем и предрекают продовольственную инфляцию. 

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