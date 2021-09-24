У "Нафтогаза" закончились деньги. Компания просит у Кабмина 123 млрд грн

Группа "Нафтогаз" использовала на закупку газа 57,7 млрд гривен, которые оставались на ее счетах с прошлого года, и теперь компании нужно 123 млрд гривен на издержки, которые не были предусмотрены ее финансовым планом. Об этом говорится в письме "Нафтогаза" Кабинету министров, которое опубликовало издание "РБК-Украина".

Так, согласно письму, по состоянию на 1 мая у "Нафтогаза" были на счетах 57,7 млрд гривен. Однако для прохождения отопительного сезона компании нужно импортировать 3 млрд кубометров газа стоимостью 44,5 млрд гривен. Из этого количества уже импортировано 2,1 млрд кубометров по цене 27 млрд гривен, компании еще нужно импортировать 0,9 млрд кубометров газа за 7,5 млрд гривен.

При этом компания нуждается в дополнительных средствах в размере 123 млрд гривен, которые не были предусмотрены ее финансовым планом.

Так, из-за возникшей разницы между рыночной ценой на газ и ценой, по которой "Нафтогаз" должен продавать газ населению и ТКЭ, внеплановые издержки на уплату рентных платежей составят 33,7 млрд гривен. Дополнительная нагрузка на оборотные средства компании из-за внесения изменений в трехлетние контракты с ТКЭ составят 36,7 млрд гривен. Дополнительная нагрузка на оборотный капитал НАКа во время поставок технологического газа операторам газораспределительных систем составит 16,5 млрд гривен.

Издержки компании для авансовых платежей за электричество составят 1 млрд гривен, внеплановые издержки НАКа для покрытия дефицита бюджета переданных ему ранее ТЭЦ составят 3 млрд гривен, а средства для покрытия дефицита бюджета переданных ему облгазов оцениваются в 1,7 млрд гривен. Дополнительные издержки по контрактам с бюджетными учреждениями, которые не могут сами закупить газ, оцениваются в 3,2 млрд гривен, а издержки на уплату налогов из-за разделения активов "Укрнафты" оцениваются в 10 млрд гривен.

Таким образом, "Нафтогазу" нужна сумма 123 млрд гривен. Для частичного покрытия указанных издержек в "Нафтогазе" просят передать ему поступления от Оператора газотранспортной системы в размере 51,2 млрд гривен.

При этом издание "РБК-Украина" отмечает, что проект решения по данному вопросу должны были включить в повестку Кабмина 22 сентября, однако из-за того, что к документу есть ряд юридических вопросов, его так и не вынесли на рассмотрение правительства.

Напомним, цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе, норвежская компания Equinor, заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, что рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.