Экономика 20 минут назад

"Газпром" объявил о полном завершении строительства "Северного потока-2"

Строители газопровода сварили концы трубы, достав их из-под воды

Фото: сайт Nord Stream 2 Фото: сайт Nord Stream 2
Фото: сайт Nord Stream 2

Российский "Газпром" объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2", проложенного в Германию по дну Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении компании.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 по Москве строительство газопровода "Северный поток-2" было полностью завершено", — сказано в нем.

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Об этом также сообщила и компания Nord Stream 2. Отмечается, что в пятницу участки трубы соединили в так называемую надводную врезку: концы труб были подняты с морского дна с помощью баржи "Фортуна", обрезаны и соединены.

Сварка проводилась на платформе, расположенной над водой на борту судна. Затем трубопровод снова спустили на морское дно.

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После этого будут проведены необходимые пуско-наладочные работы с целью ввода его в эксплуатацию до конца текущего года.

Напомним, что Украина в последние месяцы отчаянно пыталась политически воспрепятствовать достройке этого газопровода, опасаясь потери доходов от транзита российского газа в Европу, а также заявляя, что с его достройкой наличие транзитных мощностей в Украине перестанет быть сдерживающим фактором для России в контексте ее вооруженной агрессии против Украины.

Первоначально против его достройки были и США, на жесткую позицию которых рассчитывали украинские власти, однако в конце июля США согласовали этот вопрос с Германией. По данным СМИ, тогда функционеры администрации американского президента потребовали от Украины прекратить публичное недовольство этим проектом, и в дальнейшем оно сошло на нет.

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